Чебоксары, 28 апреля, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В чебоксарском культурно-выставочном центре «Радуга» в рамках декады чувашского языка и литературы реализуется проект «Искусство по-чувашски». Он включает цикл занятий по экспозициям на чувашском языке и направлен на поддержку национального языка и культуры среди молодёжи, сообщили ИА REGNUM организаторы.

radugaart.ru Квест для школьников в «Радуге»

В рамках Декады чувашского языка и литературы состоялось первое занятие по теме «Лица Чувашии». На чувашском языке детям рассказали о Чебоксарах и Чувашии через судьбы великих деятелей культуры и истории — Василия Чапаева, Андрияна Николаева, Никиты Бичурина, Николая Ашмарина, Надежды Павловой, Максима Михайлова, Прокопия Ефремова. В экспозицию «Лица Чувашии» вошли фотодокументы и произведения живописи из фондов Чувашского государственного института гуманитарных наук. Экскурсия по выставке проходила в форме квеста. В рамках «урока» также состоялся мастер-класс по изготовлению чувашской куклы-скрутки «Мамочка»

«На интерактивном занятии затрагиваются все аспекты речевой деятельности: речь, аудирование, чтение, письмо. По словам учителя чувашского языка и литературы Галины Николаевой, это хороший метод в изучении чувашского языка: ребята получают новую информацию и практикуют устный, письменный язык в естественной обстановке», — говорят в «Радуге».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, День чувашского языка, утвержденный в 1992 году, отмечается 25 апреля иприурочен ко дню рождения выдающегося просветителя чувашского народа, создателя современной чувашской письменности Ивана Яковлева. Он также является основателем первой школы для чувашских детей. В настоящее время чувашский язык распространён в Чувашии, в Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, в республиках Татарстан, Башкирия, где самые крупные чувашские диаспоры. Число говорящих — свыше 1,2 млн человек. Имеет два диалекта: верховой (окающий) и низовой (укающий), которые распадаются на говоры. Наряду с преобладающей общетюркской и собственно чувашской лексикой в чувашском языке есть заимствования из других тюркских языков, а также из арабского, иранского, монгольского, русского и финно-угорских. Литературный чувашский язык сложился на основе низового диалекта.

Первая печатная грамматика и переводные книги появились в XVIII веке. Старочувашская письменность использовала в основном русскую графическую систему; новочувашская письменность была создана в 1871 году Иваном Яковлевым и просуществовала до 1933 года, когда была заменена новым алфавитом на русской графической основе. В фондах Государственной книжной палаты Чувашской Республики хранятся около тысячи редких старинных изданий, положивших начало формированию чувашского литературного языка. Среди них — первая чувашская книга «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка» (1769), «Краткий катехизис, переведенный на чувашский язык с наблюдением российского и чувашского просторечия ради удобнейшего оного познания восприявших святое крещение» (1800), букварь «Чуваш кнеге» (1867), первый чувашский календарь «Солдалык кнеге», составленный Н. Золотницким (1866), «Заметки для ознакомления с чувашским наречием» (1871), первые чувашские буквари в различных вариантах, составленные педагогом-просветителем Яковлевым с 1872 по 1919 гг. с помощью своих учеников.