Красноярск, 28 апреля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Несмотря на то, что праздник День весны и труда в текущем году совпадает с православной Пасхой, первомайские демонстрации в Красноярском крае отменять не будут. Предполагается, что в праздничных мероприятиях в крае примут участие порядка 20 тыс. человек.

softmixer.com Советский плакат

Шествия и митинги пройдут почти во всех городах региона, но самыми масштабными станут, конечно, в Красноярске. Различные политические партии готовят в этот день свои массовые мероприятия.

Отдельные демонстрации и митинги готовят «Единая Россия» и КПРФ. Причем Федерация независимых профсоюзов предпочла, как обычно, примкнуть к партии власти. В 10:30 единороссы, ФНП и сочувствующие начнут собираться и строиться у Большого концертного зала, а в 11:00 двинутся к площади Революции, где проведут праздничный митинг.

Коммунисты в праздничный день соберутся раньше — в 9:00 у Театра оперы и балета и успеют пройти к площади Революции раньше «единороссов».В 10:00 они проведут собственный митинг у памятника Ленину и своевременно разойдутся, чтобы не мешать своим политическим конкурентам.

Как рассказал ИА REGNUM руководитель ассоциации дальнобойщиков «Сибиряк» Ян Шикин, и профсоюзы, и коммунисты приглашали водителей присоединиться к их шествиям, но окончательное решение в ассоциации до сих пор не приняли. «Пока вопрос «подвешен». Ближе других нам КПРФ, поскольку они нам всегда помогали. Перевозчики сами не пришли к единому мнению. Есть ярые сторонники шествия вместе с КПРФ, есть ярые противники, а большая часть — аморфна», — сказал он, отметив, что противники участия в коммунистическом митинге мотивируют это не горячей любовью к «Единой России», а разочарованием в публичной политике и имеющихся в России партиях.

При этом он добавил, что аналогичные настроения распространены не только среди дальнобойщиков, но и вообще среди представителей малого бизнеса, уставших от непрерывных поборов.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, Шикин добавил, что никаких самостоятельных акций в этот день перевозчики не планируют.