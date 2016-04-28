Санкт-Петербург, 28 апреля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Спикер петербургского Законодательного собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров 28 апреля подал заявление на участие в предварительном голосовании по выборам в Заксобрание, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

Макаров стал 15-м по счету участником этих праймериз, никто из его коллег по фракции в ЗакСе пока не подал документы. «Но они готовятся это сделать», — подчеркнул Макаров.

Спикер намерен баллотироваться по округу №3, включающему Петроградский район и муниципалитет «Черная речка» в Приморском районе.

Прием заявлений на участие в предварительном голосовании по округам и региональным группам партийного списка кандидатов стартовал 25 апреля. Прием заявлений для участия в праймериз по общегородской части партийного списка по первой пятерке кандидатов пройдет с 16 по 27 мая. Само голосование планируется провести 11 июня — непосредственно после встречи кандидатов с выборщиками.

Добавим, «Единая Россия» закрыла праймериз в ЗакС от «чужих» — голосовать смогут только члены партии, ее сторонники, а также около 40 общественных организаций, с которыми у «ЕР» есть договоренность. Вячеслав Макаров обещал, что все кандидаты должны быть готовы к дебатам в ходе праймериз, которые обязательно состоятся.