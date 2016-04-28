Рязань, 28 апреля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Рязанской области уже разработаны режимы использования недель и градостроительные правила для территории достопримечательности «Есенинская Русь». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области, об этом заявил вице-губернатор Сергей Филимонов на рабочей встрече с представителями комиссии Общественной палаты РФ по культуре, которая прошла 27 апреля в новом здании административного корпуса музея-заповедника Сергея Есенина в Константиново.

m.government.ru Дмитрий Медведев в Константиново

В совещании приняли участие первый заместитель председателя Центрального совета ВООПИиК, эксперт комиссии Артем Демидов, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Константин Михайлов, член президиума Научно-методического совета по культурному наследию при министерстве культуры РФ Юрий Веденин, директор музея-заповедника Борис Иогансон, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Олег Василькин и заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова.

Участники совещания обсудили проделанную работу в рамках создания «Достопримечательного места «Есенинская Русь». Как пояснил Артем Демидов, члены Общественной палаты РФ приехали провести мониторинг соблюдения режимов охраны территории государственного музея-заповедника С. А. Есенина.

Сергей Филимонов рассказал, что «Есенинская Русь» внесена в единый государственный реестр культурного наследия. Утвержден предмет охраны, границы достопримечательного места внесены в государственный кадастр. «Достопримечательное место «Есенинская Русь» является крупнейшим по территории в Российской Федерации для данного вида памятников. Проектной организацией разработаны режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах территории объекта, документация проходит государственную историко-культурную экспертизу. Теперь очень важно, чтобы этот документ как можно быстрее прошел данную экспертизу и был утвержден Минкультом РФ» — отметил вице-губернатор Сергей Филимонов. Он добавил, что построено новое здание фондохранилища музея-заповедника, в 2016 году планируется демонтировать расположенные на территории парка Лидии Кашиной постройки, чтобы восстановить его в первозданном виде.

По словам Олега Василькина, инспекция по охране объектов культурного наследия проводит постоянный мониторинг территории достопримечательности. «В случае выявления фактов проведения работ по строительству или реконструкции домов, гаражей, хозяйственных построек без соответствующих согласований и разрешений мы принимаем меры реагирования», — подчеркнул он.