Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону автомобилисты провели акцию «Вместе с дедом празднуем Победу!», которую посвятили 71-годовщине Великой Победы. Вместе со школьниками и ветеранами участники автопробега провели митинг и возложили цветы к стеле «Город воинской Славы». Об этом ИА REGNUM 28 апреля сообщили в администрации донской столицы.

rostov-gorod.ru Ветерана Великой Отечественной войны встречают в гимназии

«Это память. Мы должны ее сохранить и передать следующему поколению наши воспоминания и то, что у нас на душе. Это была жестокая война, вероломная. Мы даем пример молодежи, что мы чтим память о той Победе, которая дана таким большим трудом. Чтобы они с уважением относились к памятникам, которые старшее поколение поставило своим соратникам по оружию. Хочется, чтобы в такие праздничные, торжественные дни молодежь тянулась сюда и понимала, что память эту надо чтить, уважать и ценить», — сказал на митинге фронтовик Иван Васильцов.

Колонна автомобилей с плакатами, флагами и наклейками, посвященными 9 мая, двинулись в путь по центральным транспортным артериям города. Вместе с водителями по улицам донской столицы проследовали и ветераны Великой Отечественной войны.

Вместе с участниками проекта участники кровопролитных боев с гитлеровцами почтили память боевых товарищей у Кумженского мемориала, а затем отправились к ученикам юридической гимназии имени Сперанского. Для школьников фронтовики провели урок мужества и поделились воспоминаниями о тяжелых буднях советских солдат в 40-е, о том, какой ценой досталась Победа, где встретили они победный май 45-го.

Отметим, что Ростов-на-Дону к встрече 71-й годовщины Великой Победы готов, город украшен. На фасадах зданий и въездах в город установлены панно, развешены растяжки, на площадях установлены композиции, улицы областного центра освящены.

В параде Победы на Театральной площади донской столицы примут участие около 2 тыс. военнослужащих. Они чеканят шаг и четко отрабатывают сценарий проведения главного торжества 9 мая. В мае пройдет три тренировочных шествия, генеральная репетиция назначена на 7 мая. Готовится также техника. Ожидается, что в составе механизированной колонны пройдет около 50 боевых машин.