Тбилиси, 28 апреля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Внутренними мигрантами, то есть лицами, сменившими постоянное место жительства, в Грузии являются 28,5% населения страны. 33,6% из них — мужчины, 66,4% — женщины. Таковы данные переписи населения, проведенной Национальной службой статистики Грузии в период с 5 по 19 ноября 2014 года.

Грузинские крестьяне на горной дороге. 1931

Большинство внутренних мигрантов живет в Тбилиси (33,1%), далее следуют регионы Имерети (15,1%) и Самегрело — Земо Сванети (9,6%).

Иммигранты, то есть лица, некогда проживавшие за границей более 12 месяцев и вернувшиеся на родину, составляют 5% населения страны. 77,4% иммигрантов живет в городских поселениях, а 22,6% — в сельских. Причем, 45,5% иммигрантов проживает в Тбилиси, 12,9% — в Имерети, 11% — в Квемо Картли. 51,6% иммигрантов ранее проживали в России, 8,3% вернулись в Грузию из Греции, а 8,1% — с Украины.

Эмигрантами, то есть лицами, покинувшими Грузию в период с 1 января 2002 года до ноября 2014 года более чем на 12 месяцев, по данным переписи населения, стали 88,5 тысяч человек, в том числе 45,4% мужчин и 54,6% женщин. 66,1% эмигрантов до отъезда за границу проживали в городских поселениях. 31,6% всех эмигрантов ранее жили в Тбилиси. Большая часть эмигрантов в настоящее время живет в России (21,7%), Греции (15,9%) и Турции (11,2%).