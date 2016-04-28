Ярославль, 28 апреля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. СУ СКР по Ярославской области проводит доследственную проверку по факту происшествия в здании регионального Правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском Следственном комитете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в здании Правительства была обезврежена женщина, угрожавшая совершить самосожжение. В СУ СКР по региону пояснили, что 58-летняя жительница Ярославля облила себя бензином еще до входа в здание.

Пройдя внутрь, она начала высказывать требования о встрече с дочерью, 2008 года рождения. При этом она утверждала, что девочку из семьи изъяли сотрудники органов профилактики. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и медицинские работники. Женщина госпитализирована в психиатрическую больницу.

«В настоящее время по факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка. Следователем производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.