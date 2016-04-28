Станица Атаманская, Краснодарский край, 28 апреля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В Краснодарском крае от рук вандалов пострадали надмогильные памятники. Преступление было совершено на кладбище в станице Атаманской Павловского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 28 апреля, предполагаемые преступники уже установлены и задержаны.

23.mvd.ru Разрушенная могила

По предварительной информации, 15 надгробий были повреждены группой молодых людей в ночь на 23 апреля текущего года.

В отдел полиции, куда были доставлен задержанные, они сознались в содеянном. По их словам, надгробья они повреждали без какого-либо умысла. Теперь им грозит уголовная ответственность. Отдел МВД России по Павловскому району возбудил дело по ч. 1 статьи 244 УК РФ (Вандализм). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех месяцев, либо штраф в размере до 40 тыс. рублей.

Напомним, летом прошлого года вандалы осквернили кладбище в станице Анастасиевской. Неизвестный из хулиганских побуждений повредил 56 надмогильных сооружений. Полицейским удалось задержать злоумышленника «по горячим следам». Им оказался неработающий 27-летний местный житель.