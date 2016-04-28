Ярославль, 28 апреля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Ярославская область получит из федерального бюджета 83,7 млн. рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве региона.

«В целом на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства из областного и федерального бюджетов в 2016 году будет направлено 145,5 млн. рублей. С учетом средств капитализации Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, предоставляющего предпринимателям микрозаймы и поручительства по кредитным договорам, общая сумма поддержки составит более 565 млн. рублей», — сообщили в Правительстве Ярославской области.

В 2016 году будет создан новый объект инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства — Региональный центр инжиниринга, который займется разработкой технологических и технических процессов и обеспечения решения возникающих проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач. Центр инжиниринга будет располагаться в Рыбинске.

Новым направлением, поддержанным Минэкономразвития России, станет для Ярославской области и совершенствование системы оказания государственных и муниципальных услуг для бизнеса в региональной сети МФЦ.

Часть средств федерального бюджета будет направлена на развитие промышленного парка «Мастер» в Тутаеве, а именно строительство наружных сетей водопровода. Также будет продолжено субсидирование части затрат предпринимателей по договорам лизинга и на закупку и модернизацию оборудования, предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела.

Дополнительную поддержку на реализацию программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства получат муниципальные образования области.

Всего в 2016 году в рамках реализации областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства планируется создать около 500 рабочих мест и получить в консолидированный бюджет региона платежей по налогам на совокупный доход более 2,3 млрд. рублей.