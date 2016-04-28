Иркутск, 28 апреля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при оказании услуг авиаперевозки пассажиров и багажа на местных воздушных линиях в Иркутской области и Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Цитата из к/ф «Мимино. Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Местные авиалинии

«Основанием для ее начала стала информация, содержавшаяся в документальном фильме «Авиабилетная аномалия», вышедшем в эфире одного из телеканалов», — уточнили в ведомстве.

Специалисты Федеральной антимонопольной службы, Росавиации, Госавианадзора, а также органов государственного регулирования цен и тарифов проверят вопросы обоснованности тарифов на пассажирские авиаперевозки, стоимости аэропортовых услуг, состояния парка воздушных судов и аэропортовых комплексов, отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, как заявил в прямом эфире передачи «Специальный корреспондент» на канале Россия 1 член общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, Российская Федерация сегодня нуждается в политике аэрофикации. По его словам, в нынешнее время высокая стоимость авиабилетов в большинстве случаев с экономической точки зрения обоснована, однако если раньше обычная пенсионерка могла улететь туда, куда ей было нужно, то сейчас это стало невозможным.