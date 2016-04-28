Артемий Лебедев выплатит ветерану полмиллиона рублей за оскорбление
Москва, 28 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум.
Иск ветерана Великой Отечественной войны Марины Михалицыной о защите чести и достоинства в отношении дизайнера Артемия Лебедева частично удовлетворен судом. С Лебедева будут удержаны 500 тысяч рублей в пользу заявителя, сообщает 28 апреля «Право.ру».
Жительница Волгограда, ветеран Сталинградской битвы Марина Михалицына подала в суд на дизайнера после появления в «Живом журнале» публикаций, оскорбляющих, по мнению ветерана, память участников войны и навязывающих смену ценностей.
6 февраля 2014 года в Сети появился пост Лебедева под названием «Город-трус. Йу-ху», а 9 мая того же года — «Хенде хох, Гитлер капут».
Адвокат Лебедева заявила на суде, что блогер не публиковал негативных сведений, а лишь давал отрицательную оценку эстетике памятников, посвященных Отечественной войне.
«Оценочность слов была обусловлена спецификой его профессиональной деятельности», — сообщила юрист и отметила, что ответчик является арт-руководителем и дизайнером.
Однако суд признал требования ветерана справедливыми и постановил удовлетворить иск частично. Изначально Михалицына требовала взыскания с ответчика 1 млн рублей.
Кроме того, Лебедев обязан удалить оскорбительные публикации.