Москва, 28 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум.



Александр Владимирович Плющев Артемий Лебедев

Иск ветерана Великой Отечественной войны Марины Михалицыной о защите чести и достоинства в отношении дизайнера Артемия Лебедева частично удовлетворен судом. С Лебедева будут удержаны 500 тысяч рублей в пользу заявителя, сообщает 28 апреля «Право.ру».

Жительница Волгограда, ветеран Сталинградской битвы Марина Михалицына подала в суд на дизайнера после появления в «Живом журнале» публикаций, оскорбляющих, по мнению ветерана, память участников войны и навязывающих смену ценностей.

6 февраля 2014 года в Сети появился пост Лебедева под названием «Город-трус. Йу-ху», а 9 мая того же года — «Хенде хох, Гитлер капут».

Адвокат Лебедева заявила на суде, что блогер не публиковал негативных сведений, а лишь давал отрицательную оценку эстетике памятников, посвященных Отечественной войне.

«Оценочность слов была обусловлена спецификой его профессиональной деятельности», — сообщила юрист и отметила, что ответчик является арт-руководителем и дизайнером.

Однако суд признал требования ветерана справедливыми и постановил удовлетворить иск частично. Изначально Михалицына требовала взыскания с ответчика 1 млн рублей.

Кроме того, Лебедев обязан удалить оскорбительные публикации.