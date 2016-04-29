Москва, 29 апреля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Один из главных мировых киношедевров ХХ века, гангстерская криминальная драма «Однажды в Америке» Серджио Леоне будет демонстрироваться на большом экране в Москве. 6 и 7 мая 4-часовую режиссёрскую версию фильма в оригинале с субтитрами покажут в кинотеатре «Формула Кино Горизонт». Организует показ компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Однажды в Америке». реж Серджио Леоне. 1983. Италия, США

Киноэпопея Серджио Леоне частично основана на автобиографическом произведении «Бандиты» американского писателя Гарри Грэя, решившем уже в 50-летнем возрасте описать в мемуарах свою криминальную жизнь в 20—30-х годах.

Цитата из к/ф «Однажды в Америке». реж Серджио Леоне. 1983. Италия, США

В центре сюжета — почти полувековая история жизни товарищей из еврейского квартала в Нижнем Ист-Сайде, в будущем гангстеров, разбогатевших во времена сухого закона в США. Когда-то ещё детьми они поклялись друг другу в дружбе и верности. Но судьба сыграла с ними по своим жестоким правилам… Основные события в фильме показаны от лица Дэвида Ааронсона по прозвищу «Лапша», роль которого исполнил Роберт Де Ниро.

В фильме также сыграли Джеймс Вудс, Джо Пеши, Джеймс Хейден, Уильям Форсайт, Элизабет МакГоверн и Тьюсдей Уэлд.

«Для киноманов, вероятно, наступают счастливые времена, поскольку всё больше шедевров, которые казались утраченными, выходят в режиссёрских версиях на широкие экраны. В отличие от «сериалов» (или «плохого отечественного перестроечного кино») про бандитов, перед нами многомерное, объёмное произведение. С утончённой композиций, усложнённым сюжетом, прекрасной операторской работой, музыкой… Не случайно, что фильм получил множество наград. Чуть более чем четыре часа экранного времени вы сможете наблюдать, как мифы и правды гангстерского мира сталкиваются между собой. Для человека русской культуры (где до сих пор во многих маршрутках играет «шансон») тематика тюрьмы в массовой культуре, увы, знакома. Но это хороший повод увидеть, «как бывает у них», и, разумеется, в очередной раз подумать о том, достойно ли это всё «эстетитизации». Прекрасная игра актёров (прежде всего Де Ниро) помогает стать этому фильму подлинной трагедией крушения человеческих надежд. Впрочем, в отличие от «басен» никакой однозначной морали здесь нет. Кроме того, что убивать невиновных всё-таки не очень хорошо…» — сообщает кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Картина стала последней режиссёрской работой знаменитого Серджио Леоне, автора вестернов «Хороший, плохой, злой», «На несколько долларов больше», «За пригоршню долларов», «Однажды на Диком Западе», главную роль во многих из которых сыграл известный американский актёр Клинт Иствуд.

Цитата из к/ф «Однажды в Америке». реж Серджио Леоне. 1983. Италия, США

Изначально задумкой Леоне было выпустить два трехчасовых фильма «Однажды в Америке». Но продюсеры эту идею не поддержали. Для проката в США фильм был урезан до 139 минут. Более того, компания Алана Ладда перемонтировала все сцены в хронологическом порядке, что лишило фильм режиссёрского взгляда и рассеяло содержательно важную ауру неопределённости.

Искажённая версия вышла в прокат в 1983 году и не имела успеха у зрителей и критиков кино. Фильм оценили только после восстановления первоначального хронометража и структуры, окончательная версия заняла 229 минут. Картину признали одним из высших достижений жанра гангстерской криминальной драмы. Сегодня «Однажды в Америке» входит в лучшую сотню фильмов по версии сайта IMDb.

Цитата из к/ф «Однажды в Америке». реж Серджио Леоне. 1983. Италия, США

В 2011 году дети Серджио Леоне объявили о том, что собираются выпустить реставрацию «Однажды в Америке», которая станет самой полной версией фильма. В картину вошли недостающие сцены, в своё время вырезанные Серджио Леоне. Итоговый фильм длится 4 часа 13 минут и на 22 минуты длиннее канонической версии.

В своём новом виде «Однажды в Америке» впервые демонстрировался на Каннском фестивале в 2012 году. Фильм представили актёры Роберт Де Ниро и Элизабет МакГоверн.