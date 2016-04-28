Москва, 28 апреля, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин объявил выговор вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину и строгий выговор главе Роскосмоса Игорю Комарову. Об этом 28 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Дмитрий Рогозин и Игорь Комаров

Соответствующие выговоры Рогозин и Комаров получили за неудавшийся пуск ракеты с космодрома «Восточный» в Приамурье 27 апреля.

«Да[, эта информация верна]», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Помимо этого, пресс-секретарь главы государства сообщил о том, что гендиректор НПО автоматики Леонид Шалимов получил постановление о неполном служебном соответствии.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о том, что президент РФ Владимир Путин по итогам первого пуска с космодрома «Восточный» объявил выговор ряду руководителей космической отрасли России.

По данным журналистов, глава государства «устроил разнос» вице-премьеру Дмитрию Рогозину, главе Роскосмоса Игорю Комарову и главе НПО автоматики Леониду Шалимову. На встрече после старта также присутствовал председатель Госкомиссии Александр Иванов.

Пресса уточнила, что Рогозину Путин объявил выговор, Комарову — строгий выговор, а Шалимову — предупреждение о неполном служебном соответствии.

Причиной сбоя стал отказ в работе топливного клапана. Сам он был в порядке, перед стартом не проверили «то ли кабель, который вел к этому клапану, то ли пайку кабеля», подчёркивают журналисты.