Ярославль, 28 апреля, 2016, 15:28 — ИА Регнум. 28 апреля в здании Правительства Ярославской области произошло ЧП. Посетительница отдела по защите прав граждан угрожала совершить самосожжение, облив себя керосином, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По сведениям корреспондента ИА REGNUM, женщина пожаловалась на органы опеки, отобравшие у нее детей, и потребовала вернуть их. В Правительстве Ярославской области подтвердили факт ЧП, однако уточнили, что никаких угроз посетительница не высказывала.

«Женщина пришла в отдел по защите прав граждан с жалобой на органы опеки. При этом она уже была облита керосином. Она не высказывала никаких угроз, но сотрудники отдела, заподозрив неладное, нажали кнопку тревожной сигнализации. Подоспевшая полиция блокировала посетительницу. Огнеопасных предметов при ней не обнаружено. Была вызвана психиатрическая помощь», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве региона.

Между тем, по сведениям агентства, на месте происшествия работали не только сотрудники УМВД, но также МЧС и Следственного управления Следственного комитета.