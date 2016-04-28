Рим, 28 апреля, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Глава МВД Италии Анджело Альфано 28 апреля назвал «неприемлемым» проект строительства Австрией стены на пункте пограничного контроля на перевале Бреннер для предотвращения проникновения большого числа мигрантов из Италии в Австрию, сообщает Figaro.

pixabay.com Великая Китайская стена

«Сама логика строительства барьеров неприемлема», — отметил в интервью телеканала Canale 5 Альфано, который должен встретиться со своим австрийским коллегой Вольфгангом Соботкой в Риме. «Я скажу ему со всей четкостью, что односторонние решения идут вразрез с законами ЕС», — добавил глава МВД.

Власти Австрии заявили 27 апреля о своем плане построить стену длиной 370 метров на альпийском перевале Бреннер, единственной точкой, через которую идет тяжелогрузное сообщение между двумя странными.

Также парламент Вены принял серию мер, ужесточающих условия предоставления убежища, которые открывают возможность для введения миграционного чрезвычайного положения. В рамках таких мер возможна высылка из страны мигрантов, которым не может быть выдан статус беженца.

Законодатели страны могут ввести такое положение, если, по их мнению, общественному порядку будет угрожать опасность. После того как балканские страны перекрыли мигрантам и беженцам маршрут по своей территории, вынужденные переселенцы ищут другие пути, в том числе через Италию.