Калуга, 28 апреля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Капитальный ремонт общего имущества в 493 многоквартирных домах запланирован в Калужской области в 2016 году. Ориентировочная стоимость этих работ составляет около одного миллиарда рублей. Об этом 28 апреля рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области

По ее словам, в этом году в сравнении с 2015 годом ремонтные работы начались раньше, и это дает надежду завершить их до неблагоприятной осенней погоды.

Областной план капитального ремонта многоквартирных домов 2016 года года стартовал с Бабынинского района. Здесь по результатам торгов подрядчики определились по семи лотам из восьми — на 39 многоквартирных домах из запланированных к капитальному ремонту 46. Так, в Бабынинском районе капитальные ремонты пройдут селе Муромцево и поселках — Садовый, Газопровод, Воротынск и Бабынино.

Основной объем ремонтных работ выполнит ООО «СтройМет». Это строительная фирма будет работать в Воротынске на 26 многоквартирных домах и отремонтирует крыши, отмостки, системы холодного и горячего водоснабжения.

Победитель на право на выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома определился и в городе Сухиничи. Им признано ООО «Строительная фирма «Практик». Всего же в Сухиничском районе в 2016 году будет отремонтировано 6 многоквартирных домов: четыре в районном центре и два в Середейске. На пяти домах будут отремонтированы крыши, а на одном — инженерные коммуникации.

Между тем, по другим муниципальным районам, чьи многоквартирные дома также стоят в плане капитального ремонта на 2016 год, открытые конкурсы по отбору подрядной организации на выполнение работ или объявлены, или подготовлена документация для их размещения. Так, в мае будут подведены итогов конкурсов по отбору подрядных организаций для работ в Куйбышевском, Малоярославецком, Кировском районах и еще по7 остающимся пока без подрядчика многоквартирным домам Бабынинского района.

«Процесс капитального ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах сложный: до сдачи объектов необходимо выполнить более 25 последовательных процедур, которые занимают 15−17 месяцев. Этот процесс происходит планово, для этого в Фонде капитального ремонта разрабатываются специальные графики и вот почему, стихийные процессы здесь исключены», — подчеркнула Борисова.