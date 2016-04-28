Москва, 28 апреля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства России повысило свой прогноз по экспорту пшеницы в 2015—2016 сельхозгоду, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

pixabay.com Пшеничное поле

В этом сельскохозяйственном году (с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года) Россия экспортирует 24−25 млн тонн пшеницы, что на 2−3 млн тонн больше, чем планировалось ранее. Таким образом, РФ выйдет на первое место в мире по экспорту пшеницы.

Уточняется, что при нынешнем урожае в 62 млн тонн (+4%) внутренние потребности страны будут полностью обеспечены. Общий урожай зерновых в прошлом году составил 104,8 млн тонн.

Напомним, в 2014—2015 сельхозгоду экспорт пшеницы составил 21,7 миллиона тонн.