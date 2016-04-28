Ярославль, 28 апреля, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Ярославле в Городском парке культуры и отдыха на Даманском острове появился новый арт-объект — гигантский деревянный стул. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор МУП «Центральный рынок» Дмитрий Бреев.

фото со страницы в Facebook Игоря Блохина

Стул будет выполнять не только функции арт-объекта, но и трибуны для проведения массовых мероприятий. Эту идею руководство парка позаимствовало в Москве.

«Этот объект призван повысить привлекательность парка. В том числе как важный элемент в проведении массовых мероприятий. У нас запланированы тематические вечера с участием художников, писателей, творческих деятелей, и стул станет трибуной для выступающих. Так используются подобные арт-объекты в Москве», — рассказал Дмитрий Бреев.

Горожане появлению гигантского стула обрадовались. Не дожидаясь, пока он будет закреплен, некоторые на свой страх и риск уже попробовали на него забраться. Дмитирий Бреев уверяет, что это не последний сюрприз для ярославцев.

«На Даманском появятся и другие арт-объекты, выполненные из ковки и дерева. Раскрывать все секреты не буду, но, например, в числе таковых — скульптура Железного дровосека и лавочка для поцелуев, которую планируется установить напротив Стрелки. Эти объекты изготовят коммерческие организации», — пояснил Дмитрий Бреев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по решению мэрии города Центральный рынок был объединен с Городским парком культуры и отдыха. Руководство рынка представило свою концепцию развитию парков Ярославля и начало ее воплощение.

Руководство мэрии города отреагировало на новинку эмоционально.

«Самый большой стул в ЦФО! Новый подход в управлении парками Ярославля — новый арт-объект! Это только начало! Все на Даманский!», — оповестил сограждан в Facebook заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Игорь Блохин.

Впрочем, часть пользователей социальной сети обвинило руководство города в неоригинальности и отсутствии собственных идей.