Калуга, 28 апреля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Калужской области продолжают расследование уголовного дела по факту убийства в Обнинске 19-летней студентки местного вуза.

kaluga24.tv Следственные органы продолжают расследования убийства девушки

Как сообщил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СУ СК России по Калужской области Виталий Гудзь, в настоящее время установлено, что смерть потерпевшей наступила от черепно-мозговой травмы. Предположительно смертельные повреждения были причинены битой, изготовленной из чёрного ребристого пластика, внутри которой расположен армирующий металлический стержень белого цвета, ударная часть биты обмотана изолентой чёрного и синего цвета.

Следствие обращается к гражданам, кто видел обладателя подобного предмета, с убедительной просьбой обратиться в органы следственного комитета. Кроме того, следствие обращается к гражданам, проезжавшим на автомобилях 20 апреля 2016 года в период с 20 часов по 24 часа по улицам Университетской и Кабицынской города Обнинска, с просьбой обратиться в органы следственного комитета. Обратиться можно по телефону доверия регионального следственного управления 8 (4842) 277−847, либо по адресам следственных органов: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.107/103; г. Обнинск, ул. Шацкого, 14.

Между тем, по информации калужских СМИ, администрация Обнинска пообещала один миллион рублей тому, кто предоставит информацию, чтобы установить личность и задержать убийцу 19-летней девушки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в лесном массиве Обнинска было обнаружено тело 19-летней студентки обнинского Института атомной энергетики с признаками насильственной смерти. Тело находилось недалеко от здания вуза, где училась студентка. Труп был обнаружен вечером 22 апреля. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе назначены генотипоскопическая, биологическая, судебно-медицинская экспертизы. Принимаются все меры, направленные на установление лица, причастного к убийству.