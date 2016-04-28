Москва, 28 апреля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро к рублю по итогам торгов изменились разнонаправленно — доллар подешевел, а евро подорожал, сообщает ЦБ РФ.

ИА REGNUM Рубль к доллару

Курс евро на 29 апреля составил 73,9166 рубля, он вырос на 11,43 копейки. Доллар США опустился на 4,85 копейки до 65,1133 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 29 апреля, снизилась на 2,48 копейки и составила 69,0748 рубля.