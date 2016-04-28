Москва, 28 апреля, 2016, 15:00 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США Посиневший

Алексей Навальный стал жертвой нападения рядом с офисом организованного им Фонда по борьбе с коррупцией — двое неизвестных облили оппозиционера едкой синей жидкостью и скрылись, об этом Навальный написал 28 апреля в своем блоге.

Навальный отметил, что в глаза ему, к счастью, не попали, а вот одежда и вещи пострадали.

«Рубашку пришлось выкинуть, сейчас борюсь за рюкзак и куртку, но, скорее всего, проиграю», — рассказывает он.

Оппозиционер отметил, что «похожая фигня» произошла сегодня с Людмилой Улицкой — ее облили зеленкой перед началом церемонии в Доме кино — и предположил, что это скоординированная акция.

Как уточняет Life.ru, в нападении на Навального участвовали участники движения SERB. Молодые люди признались, что хотели бросить в основателя ФБК тортом, но не смогли этого сделать и брызнули в него «некой жидкостью с резким запахом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Людмилу Улицкую и других участников церемонии награждения победителей школьного конкурса «Человек в истории» облили зеленкой патриотические активисты.

Причиной нападения стала идея конкурса, искажающая отечественную историю в глазах школьников. В частности, в основе мероприятия лежит тезис о том, что страной, развязавшей Вторую мировую войну, была не фашистская Германия, а СССР.