Ярославль, 28 апреля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Политическая реклама в преддверии праймериз «Единой России» в Ярославле размещается на незаконных рекламных конструкциях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат муниципалитета Ярославля, лидер фракции «Справедливая Россия» Анатолий Каширин.

«На заседании комиссии по управлению муниципальной собственностью я прямо задал вопрос председателю комитета по рекламе Олегу Макоедову: законна ли конструкция на доме у Гиганта, на которой размещен плакат Павла Зарубина «Вернем деньги в Ярославль!». Получил четкий ответ: незаконна», — рассказал Анатолий Каширин.

По словам Каширина, люди, которые активно боролись с незаконной рекламой, теперь используют ее в своих интересах.

«Нынешний состав мэрии активно изображал борьбу с незаконными рекламными конструкциями, в том числе Павел Маркович Зарубин. Осенью прошлого года 95% конструкций в Ярославле заявлялись незаконными. В результате в городе появилось много конструкций, на которых никто не размещался — руководители рекламных агентств побаивались продавать их, не зная, что будет завтра. Сейчас, видимо, они получили определенные гарантии, потому что на этих конструкциях появилась политическая реклама», — считает Анатолий Каширин.

Председатель комитета мэрии по рекламе Олег Макоедов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пояснил, что считает эти претензии политизированными. Он подчеркивает, что новых незаконных конструкций в городе не появилось, а в отношении тех, что есть, еще продолжаются суды. Что же касается баннера Павла Зарубина на крыше дома у бывшего клуба «Гигант», то Макоедов не стал утверждать, что именно он является незаконным.

«У Гиганта, действительно, есть одна незаконная конструкция, но какая именно — надо уточнять», — сказал Олег Макоедов.

Сам Павел Зарубин никак не стал комментировать эту ситуацию. В ходе праймериз «Единой России» в Ярославской области появилось множество билбордов с рекламой кандидатов внутрипартийного голосования «Единой России».