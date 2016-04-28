Минск, 28 апреля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Постановлением Совмина Белоруссии №341 от 27 апреля одобрен проект научно-технической программы Союзного государства «Разработка нового поколения электронных компонентов для систем управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения» («Автоэлектроника»), сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

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«В рамках программы будут созданы электронные компоненты нового поколения, в том числе электронные системы управления двигателями и обеспечения безопасности автотранспортных средств. Также предусмотрена разработка универсального комплекса для диагностирования электронных устройств и систем автотранспортных средств в процессе их эксплуатации и технического обслуживания. Кроме того, программа предполагает создание комплексной системы мониторинга состояния водителя, а также бортовой информационно-управляющей сети, обеспечивающей совместную работу взаимосвязанных электронных систем управления и контроля в реальном времени», — пояснили в пресс-службе правительства Белоруссии.

Совмин Союзного государства Белоруссии и России рассмотрит проект программы. С белорусской стороны документ готовит министерство промышленности.

Заседание Совета министров Союзного государства состоится 12 мая в Могилёве. В повестку включено около 30 вопросов. Как заявил накануне госсекретарь СГ Григорий Рапота, участники Союзного Совмина обсудят также инициированный белорусской стороной вопрос о снижении цены на российский газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Минске зампред правления ОАО «Газпром» Андрей Круглов заявил, что в ходе белорусско-российских консультаций обсуждается пожелание руководства Белоруссии получить российский газ дешевле, однако никаких решений не принято и действует ранее подписанный контракт. «Мы со своей стороны исходим из того, что эти договоренности существуют, и рассчитываем на их выполнение», — сказал представитель «Газпрома». Таким образом, отметил Круглов, Белоруссия будет получать газ по действующему межправсоглашению, согласно которому постсоветская республика приобретает российский газ по $142 за тысячу кубометров.

Напомним, что переговоры о снижении льготной цены на российский газ для Белоруссии длятся с 2015 года. Отметим, в последние годы Белоруссия снижала объёмы покупки российского газа, который поставлялся по специальной цене, учитывавшей интеграционные устремления официального Минска. Также отметим, в 2015 году Белоруссия приобрела у Казахстана 7,4 тысячи тонн сжиженного газа и не отказалась от идеи диверсификации импорта углеводородов.