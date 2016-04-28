Волгоград, 28 апреля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Великий праздник — День Победы, который вся страна будет отмечать 9 мая, обещает быть насыщенным и запоминающимся. Для жителей и гостей Волгограда подготовлено несколько сотен культурных и спортивных мероприятий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, патриотические акции, вахты памяти, видеоинсталляции, парады и концерты пройдут в регионе с 7 до 9 мая.

volgadmin.ru Парад на 9 мая в Волгограде

Помимо традиционных мероприятий есть в этом году и новшества. Так, впервые состоится музыкальный фестиваль «Музыка майских фонтанов», который организуют в рамках фестиваля «А.П. Маресьев. История подвига». Российские блюзовые и джазовые исполнители споют песни военных лет. Выступать артисты будут на трех площадках фестиваля: у музея-панорамы «Сталинградская битва», фонтана «Искусство» и памятника Василию Хользунову.

Также впервые на пешеходной аллее проспекта Ленина зазвучит музыка. Музыкальный ретро-фон и сопровождение танцевальных номеров в исполнении молодежных коллективов обеспечит установленное здесь звуковое оборудование.

Некоторые изменения коснутся шествия «Бессмертного полка». Дистанция, которую преодолеют участники 9 мая, увеличена: до вершины главной высоты России участники пройдут от площади Ленина. Стар будет дан в полдень. Также в программе — масштабная патриотическая акция «Свет Великой Победы». Уникальные мультимедийные видеоинсталляции можно увидеть 7 и 8 мая на территории музея-панорамы «Сталинградская битва», 9 мая — на Мамаевом кургане.

На площади Павших Борцов жители и гости города смогут видеть традиционный военный парад. А на центральной набережной будет организована реконструкция полевой кухни 40-х годов и живые скульптуры. Завершением программы станет большой концерт с участием группы «Чайф», высотный фейерверк и артиллерийский салют.