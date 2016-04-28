Чебоксары, 28 апреля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Предвыборная уличная политика в Чувашии охватывает не только щитовое пространство, но и проникла в дорожную инфраструктуру. В Новочебоксарске появились занимательные «дорожные знаки»: по улице Винокурова на обочине дороги вызывающе смотрятся василькового цвета штендеры «Единой России» в паре с белоснежным, предупреждающим, что работа на этом участке проводится «под контролем депутата Михайлова Владимира». Политические указатели вызвали недоумение жителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Альберт Ильин

Вопросы дорожного строительства и качества дорог в стране выходят в число наиболее острых в повестке дня. Регионы решают их с разной степенью успешности, вовлекая общественность. В соседней Башкирии, например, глава региона Рустэм Хамитов поддержал идею установки баннеров на участках ремонтируемых дорог с указанием строителей — по аналогии со строительством жилых домов. В Чувашии это перевели в предвыборную плоскость, пытаясь заработать политические очки. И в очередной раз отличился Новочебоксарск: если ранее город прогремел на всю страну своими кирпичными заплатками на дорогах, то сейчас на обочинах ремонтируемых участков появились рекламные конструкции под брендом партии «Единая Россия». Один из них — сине-партийный штандарт, второй — уведомление о том, что «Работа проводится под контролем депутата Михайлова Владимира».

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«За гранью. Какое неуважение к избирателям. Как стыдно за Новочебоксарск. Или такие «инструменты» допустимы?» — пишет в социальной сети журналист и участник праймериз в Госдуму Альберт Ильин.

«Контролёр» дорожных работ в городе-спутнике, депутат Госсовета Чувашии Владимир Михайлов заявил ИА REGNUM, что работы контролирует его личный «главный инженер», который «просматривает планы работ рабочих» и как они «закрывают на коленках процентовки», фотографирует ямы до и после работ, чтобы не было приписок, — «в общем, проверяет утром, днём и вечером». Совсем как в детской песне. При этом депутат не смог сказать точно, когда именно начался ремонт на данном участке, кто выступает генподрядчиком и исполнителем дорожных работ, сколько стоит дорога. То есть ровно то, что в первую очередь должно интересовать зрелого гражданина и ответственного депутата. Странная ситуация: депутатский «главный инженер» имеет доступ к планам и процентовкам (хотя, по логике, «кто ж ему дасть?»), а сам депутат — главный контролёр не владеет даже фактурой. Таким образом, Михайлов, которого вдруг очень много стало в Новочебоксарске, стал жертвой собственного пиара и популизма. Или пиарщиков.

Напомним, что Владимир Михайлов прошёл в Госсовет Чувашии в 2011 году по партийному списку от «Справедливой России» по Новочебоксарскому округу. Входил в парламентскую фракцию СР, которая по численности впервые обогнала КПРФ и стала второй по числу депутатских мандатов после «Единой России». Все 4,5 года состоял во фракции справороссов, но членом партии почему-то так и не стал. Внезапный выход из фракции в феврале 2016 года в Новочебоксарске восприняли с удивлением, хотя публично лидеры партии и заявляли, что выход Михайлова из фракции не стал имиджевой потерей для «Справедливой России». Так, депутат Госдумы и глава регионального отделения СР Анатолий Аксаков заявил, что это не является «каким-то потрясающим» событием. Сейчас Михайлов намерен участвовать в праймериз «Единой России» по выдвижению в Госсовет.

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Отметим, что Владимир Михайлов — олигарх по новочебоксарским меркам и входит в топ-10 самых богатых депутатов Госсовета Чувашии: в 2015 году его официальный доход составляет 7,9 млн рублей. Из самых скандальных событий, связанных с его именем, — «копеечная» приватизация бомбоумбежища (!) в Новочебоксарске, превращённого в дом быта «Орион», площади которого сдаются в аренду.

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