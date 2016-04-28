Минск, 28 апреля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Подписание соглашения между Евразийским экономическим союзом и Белоруссией об условиях пребывания Суда ЕАЭС на территории постсоветской республики состоится 29 апреля, а 28 апреля будут обсуждены вопросы деятельности Экономического суда СНГ. Об этом 28 апреля на брифинге в Минске сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии ДмитрийМирончик.

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Соглашение о пребывании Суда ЕАЭС подпишут его председатель Александр Федорцов (от имени ЕАЭС), а с белорусской стороны подпись поставит первый замминистра иностранных дел Александр Михневич. Размещение Суда ЕАЭС в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года определён город Минск.

Суд ЕАЭС является постоянно действующим судебным органом союза и создан в целях обеспечения единообразного применения государствами-членами и органами союза международных договоров и иных обязательных международно-правовых документов. Обращаться в суд союза могут государства — члены Союза в случае, если, по их мнению, органами союза принято неправомерное решение по тому или иному вопросу, либо, если посчитают, что другими государствами — членами союза не соблюдаются положения действующих в рамках евразийского интеграционного объединения международных договоров и документов. Кроме того, в суд союза могут обращаться субъекты хозяйствования в случае, если они посчитают, что какое-либо правило, установленное в рамках ЕАЭС, затрагивает или нарушает их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

«Следует отметить, что в соответствии с соглашением Белоруссия безвозмездно передает в пользование Суда необходимые для осуществления его деятельности здания и помещения (ул. Кирова, 5), что подтверждает стремление нашего государства создать для Суда самые благоприятные условия, — сказал Мирончик. — Таким образом, Соглашение представляет собой документ, закрепляющий правовую основу регулирования вопросов пребывания Суда ЕАЭС на территории Республики Беларусь, а его заключение является важным событием в развитии и совершенствовании процессов евразийской интеграции».

В Минске уже находится Экономический суд СНГ. Мирончик сообщил, что 28 апреля в МИД Белоруссии пройдут консультации экспертов МИД Белоруссии и России — белорусскую делегацию возглавляет начальник главного договорно-правового управления Андрей Попков, российскую делегацию — директор правового департамента Роман Колодкин. Консультации проводятся в целях реализации положений программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства.

«К обсуждению планируется широкий спектр тем международно-правового сотрудничества, в том числе, совершенствование деятельности Содружества Независимых Государств, и в частности, Экономического суда СНГ, обмен мнениями по иным международно-правовым вопросам, представляющим взаимный интерес», — сообщил официальный представитель МИД Белоруссии.