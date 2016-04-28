Киев, 28 апреля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В Киеве суд 28 апреля санкционировал задержание для последующего ареста командующего Черноморским флотом России Александра Витко, сообщает Генпрокуратура Украины.

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При этом прокуратура 26 апреля объявила Витко в розыск в связи с тем, что «не явился» в следственный орган 25 апреля, о чем ему якобы была направлена повестка. Розыск Витко по поручению прокуратуры ведет Служба безопасности Украины (СБУ).

Киев обвиняет командующего ЧФ в том, что он «подталкивал к совершению государственной измены» и организовал действия по повреждению важных для обороны объектов в 2014 году в Крыму. Кроме того, Витко принял непосредственное участие «в ведении агрессивной войны против Украины», считает обвинение.

Ранее Витко заявил, что никаких писем от украинской военной прокуратуры не получал. Прокуратура настаивает, что 22 апреля он был вызван на допрос, а повестку Витко вручили в Севастополе с помощью курьерской службы.