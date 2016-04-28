Москва, 28 апреля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Заявление министра труда и соцзащиты и вице-премьера об отсутствии бедных пенсионеров формально соответствует истине — к пенсии меньше прожиточного минимума полагаются доплаты. Но как достойно прожить на современную пенсию? Людям, которые посвятили жизнь развитию страны, сегодня государство не в состоянии обеспечить безбедную старость, заявил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова» Руслан Абрамов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Минтруда РФ о том, что в России нет бедных пенсионеров.

Виктор Васнецов. Нищие певцы. 1873

«Речь не об «излишествах», речь не о духовных ценностях: пенсионеры не могут позволить себе посещать культурные мероприятия, не в состоянии путешествовать, как это принято в западных странах. Речь идет об элементарном выживании  на сколько хватит пенсии после выплат услуг ЖКХ», — сказал эксперт.

Конечно, по его мнению, вопрос крайне сложный. Обеспечить достойный уровень пенсии не просто по многим факторам, особенно в нынешних условиях кризиса. Но разве пенсионеры тому виной? Вопрос риторический.

«Что делать? Министр призвал увеличивать существующие пособия и не создавать новые. «…Нужно не увеличивать пособия и не вводить новые, а повышать МРОТ до прожиточного минимума». В правительстве же, по словам Ольги Голодец, идет обсуждение замены дополнительной летней индексации пенсий на единовременную выплату, с чем министр не согласен», — пояснил Абрамов.

«Пока в правительстве спорят, как лучше. Глава правительства думает, как оценить эффективность дум своих министров. Население, в основном пенсионеры, ведут схватку с бедностью. Бедность формально уступает, но сдаваться не планирует. Пенсионеры смыкают ряды», — резюмировал эксперт.