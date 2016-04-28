Ярославль, 28 апреля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Пострадавшим от протечек крыш в ходе капитального ремонта в Ярославской области компенсируют ущерб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал исполняющий обязанности директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Олег Ненилин.

«В настоящий момент разработаны дополнительные трехсторонние соглашения об урегулировании ущерба между собственниками, фондом и подрядчиками. Согласно этому соглашению подрядчики обязуются компенсировать ущерб от своих действий, в случае же, если этого не сделано, фонд имеет право удержать до 20% от суммы выполненных работ на выплату компенсаций. Причем не только по тому дому, где был причинен ущерб, но и от других контрактов с данным подрядчиком», — рассказал Олег Ненилин.

Как сообщили в региональном фонде, всего в ходе капитальных ремонтов ущерб имуществу собственников (прежде всего из-за протечек крыш) был причинен в 114 многоквартирных домах. Жителям 75 из них ущерб полностью возмещен. Из оставшихся 39 по 25 домом подписаны соглашения об урегулировании ущерба.

Ущерб может быть урегулирован как работами, так и деньгами, при этом оценивает нанесенный урон сам собственник, а подрядчик должен с ним договориться. В сложных случаях собственники обращаются в суд. Если же подрядчик и собственник не смогут договориться, компенсацию будет выплачивать фонд из удержанных с подрядчика средств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, многочисленные проблемы возникли осенью 2015 года. Массовый капитальный ремонт кровель в регионе начался в сентябре-октябре, и многих жильцов затопило дождями после снятия рабочими старого покрытия крыш. Часть работ по этим объектам (например, на Большой Технической, 14 в Ярославле) не завершено до сих пор.