Киев, 28 апреля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. После принятия Кабинетом министров Украины решения о повышении цен на газ для населения с 1 мая до рыночного уровня стоимость тепловой энергии также для населения увеличивается.

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Об этом заявили в министерстве экономического развития и торговли.

Согласно подсчетам ведомства, тепло для населения станет дороже на 60% — цена вырастет до 1041 грн/Гкал с 652 грн/Гкал.

При этом правительство ожидает, что количество людей, которые будут получать субсидии в связи с нынешним ростом тарифов на газ увеличится примерно на 1,5 млн, заявила первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив.

«Бюджетом предусмотрено полное покрытие всех субсидий, необходимых для финансирования всех домохозяйств, которые будут, собственно, нуждаться в социальной защите. В целом программа субсидий будет составлять 40 млрд грн, 35 млрд предусмотрено, плюс мы ожидаем дополнительных 5 млрд», — отметила она.

Также Ковалив заявила, что Кабинет министров принял решение о повышении тарифов на газ именно сейчас, чтобы у населения было время подготовиться к следующему отопительному сезону.

«Это решение принимается после окончания отопительного сезона, когда впереди есть как минимум пять летних месяцев, когда маленькое потребление. Каждая семья, каждое здание, каждый гражданин имеет время для того, чтобы заменить котел, утеплить дом, поменять окна, поставить счетчики», — сказала Ковалив.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая на Украине опять резко дорожает газ, решение принято в соответствии с обязательствами перед МВФ.