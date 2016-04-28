Дамаск, 28 апреля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Армия Сирии готовится к крупномасштабной операции по освобождению провинции Алеппо и её центрального одноименного города, сообщает Al-Watan.

en.wikipedia.org Танки Сирийской армии

«Сейчас пришло время начать операцию по окончательному освобождению Алеппо», — говорится в передовице издания. «Ни для кого не является секретом, что армия Сирии готова для решительного наступления со своими союзниками. На начало, как и её завершение, уйдет не так много времени».

Как отмечает France Press, источник в правительстве Сирии подтвердил, что армия начнет крупномасштабное наступление в ближайшие дни. «Армия готовит крупную операцию в ближайшие дни для выдавливания мятежников из города в результате окружения их и создания безопасной зоны», — заявил источник агентства.

Al-Watan отмечает, что Дамаск дал шанс хрупкому перемирию, введенному 27 февраля по просьбе России, однако сейчас должен нанести серьезный удар по своим оппонентам.

«Захват города Алеппо, а затем и всей провинции станет серьезным ударом по любому, кто думает о расчленении Сирии», — указывается в статье. «Битва за Алеппо и её результаты станут переломом в борьбе с терроризмом и очищении от него Сирии».

Заявления о начале операции по освобождению Алеппо поступают, несмотря на призывы специального посланника ООН Стаффана де Мистуры о принятии срочных мер по сохранению перемирия со стороны Москвы и Вашингтона.

Тем временем Вашингтон обвинил Россию в том, что Кремль подталкивает Дамаск к наступательной операции по освобождению Алеппо. В свою очередь, Москва утверждает, что мятежники, контролирующие Алеппо, сражаются вместе с боевиками террористической группировки «Аль-Каида», и просит внести еще две организации в список исключений из режима о прекращении огня.