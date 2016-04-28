Москва, 28 апреля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В пятницу, 29 апреля, на очередном заседании с большой долей вероятности ЦБ РФ оставит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 11%, полагают аналитики. Ранее представители банка выражали свои опасения по поводу нестабильной ситуации на внешних рынках, в частности на рынке нефти. Сейчас регулятор настороженно относится к текущему росту цен на нефть и предполагает, что он может носить временный характер, а значит, и укрепление рубля может быть временным.

ИА REGNUM Рубль

«Уровень инфляции по-прежнему оставляет желать лучшего, несмотря на замедление темпов роста. На конец апреля данный показатель составляет 7,4%. Пока это выше прогнозного значения на этот год от Центробанка РФ. Инфляция является ключевым показателем, на который опирается регулятор при принятии решения о снижении ключевой ставки. С учетом того, что ее уровень остается достаточно высоким, а в стабильность цен на нефтяном рынке банк не верит, снижение ставки маловероятно», — заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

По ее словам, надежду на снижение ставки в будущем дает мягкая политика ФРС США. Это значит, что в ближайшее время Федрезерв не планирует повышать ставку, доллар будет оставаться слабым, что на руку развивающимся странам. «Ослабление доллара поддержит цены на сырье и национальные валюты ряда государств, в том числе и рубль. Центробанк РФ быстрее примет решение о понижении ставки в том случае, если волатильность на товарных рынках снизится, как и инфляция в стране», — пояснила аналитик.

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«ЦБ предпочтет подождать со снижением ключевой ставки»

Она обратила внимание, что рублевые пары на протяжении нескольких недель торгуются в узком диапазоне, однако стремление «медведей» вырваться из него очевидно: «Рост цен на нефть усиливает шансы рубля на дальнейшее укрепление. Реакция рынка на решение регулятора будет слабая, все уже учтено в текущих котировках. Наш прогноз на ближайшие недели остается прежним: пара доллар/рубль имеет все шансы на снижение до отметки 61 рубль, а пара евро/рубль опустится до отметки 68,5 рублей».

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер также полагает, что Банк России 29 апреля в шестой раз подряд сохранит ключевую ставку на уровне в 11%. Основным препятствием для ЦБ он видит бюджетную политику: «Дефицит бюджета в I кв. составил 712,9 млрд руб., 3,7% ВВП, что выше заложенных в бюджет 3,0%. Это подтолкнуло правительство к распечатыванию средств из Резервного фонда, что означает «печатание денег» ЦБ. Поправки к бюджету на этот год и параметры на следующий будут обсуждаться только осенью. Без понимания, какие риски для политики исходят от правительства, ЦБ ограничен в пространстве для маневров и обоснованно опасается того, что может не справиться с выполнением цели по снижению инфляции к 4% к концу следующего года. Тем не менее, завтра можно ожидать появления сигналов снижения ставки на одном из следующих заседаний. Но вряд ли это произойдет 10 июня, скорее позже».

Вернер подчеркнул, что предпосылки для снижения сложились давно — ключевая ставка превышает уровень инфляции уже на 3,7%, что делает политику ЦБ чрезмерно жесткой. Цены на нефть выросли, что привело к существенному укреплению рубля, а это наряду с падением платежеспособного спроса усилит давление на рост потребительских цен. Инфляционные ожидания стабилизировались и могут уже идти на спад.

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«Снижение ставок по депозитам учитывает будущее снижение ключевой ставки»

Напомним, что заседание совета директоров ЦБ РФ назначено на 29 апреля. На нем будет принято решение по ключевой ставке, которая составляет 11%. Добавим, что регулятор не менял ее с 8 августа 2015 года. Прежде эксперты отмечали, что сложились предпосылки для снижения ключевой ставки, однако накануне заседания прогнозы изменились.