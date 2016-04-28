Москва, 28 апреля, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Единого мнения среди населения России о том, зачем была создана Национальная гвардия, нет. Практически четверть опрошенных (24%) рассматривает её как структуру, направленную на эффективную борьбу с терроризмом. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

kremlin.ru Владимир Путин и главнокомандующий Национальной гвардией Виктор Золотов

Каждый пятый респондент (18%) не исключает, что Нацгвардия может стать инструментом по пресечению возможных беспорядков, вызванных экономическим кризисом в стране. 19% жителей России затруднились ответить.

Опрос проведен 22−25 апреля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.