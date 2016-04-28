Калининград, 28 апреля, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Министерство образования Калининградской области исключило из школьного краеведческого маршрута школу, где училась немецкая поэтесса Агнес Мигель — апологет нацистского военного преступника Гитлера.

Герой Советского Союза, отличившийся в боях под Фридландом (ныне Правдинском), снайпер Дмитрий Сергиенков. Расскажут ли юным краеведам о нём?

Одиозную фигуру из маршрута «Янтарная мозаика» убрали после публикации ИА REGNUM.

Напомним, в честь 70-летия образования Калининградской области региональное министерство образования инициировало областной фестиваль школьных музеев «Янтарная мозаика». Одним из этапов фестиваля станет поездка школьников в город Правдинск 6 мая 2016 года. В списке «объектов краеведческого поиска» значилась школа, где училась Мигель (сейчас в здании расположен детский дом).

По словам представителя прокуратуры Калининградской области, несмотря на то, что власти оперативно отреагировали на публикацию в СМИ, проверка по факту популяризации нацистской идеологии начата и будет завершена в установленные законом сроки. Мигель известна тем, что возглавила в Кёнигсберге женскую ячейку НСДАП, а также подписала «Клятву верности» Гитлеру.

Стоит отметить, что накануне в Калининграде суд признал иностранным агентом НКО «Немецко-Русский дом». В числе мероприятий, которые способствовали получению такого статуса, послужила совместная деятельность руководства «Немецко-Русского дома» и «Общества помощи Восточной Пруссии», по результатом которой в г. Правдинске на стене детского дома была открыта мемориальная доска Агнес Мигель.

В конце 2015 года прокуратура добилась демонтажа доски гитлеровской приверженки.