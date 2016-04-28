Китай, 28 апреля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Жители города Хэйхе (Китай) вышли посмотреть на первый запуск ракеты с космодрома Восточный 28 апреля, сообщает RT.

kremlin.ru Китайские наблюдатели

По словам сотрудника канцелярии иностранных дел правительства приграничного Хэйхэ Ван Дуна, Россия — братская страна для Китая и запуск ракеты стал радостной новостью для жителей города.

В России за пуском «Союза» наблюдали жители Амурской области — в Благовещенске на главной площади был установлен большой экран. Также посмотреть на пуск приехали жители Хабаровского края, Еврейской автономной области и Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» первоначально был запланирован на утро 27 апреля, однако в последние минуты старт было решено перенести на сутки.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя спутниками связи успешна стартовала 28 апреля. На орбиту выведены космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-2018.