Владикавказ, 28 апреля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. На заседании парламента РСО-Алания принято обращение на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева с просьбой оказать государственную поддержку региональным средствам массовой информации. Как сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM, текст документа был подготовлен в парламентском комитете по образованию, культуре и информационной политике, где ранее была обсуждена ситуация с республиканскими СМИ.

government.ru Дмитрий Медведев читает газету

Депутаты просят премьер-министра обратить внимание на имеющиеся проблемы в региональных СМИ. По словам главы комитета Елены Князевой, работать СМИ в сельской местности невыгодно с коммерческой точки зрения, так как в районах с низкой плотностью населения затраты на выпуск газет не могут окупиться за счет рекламодателей. При этом региональные, муниципальные газеты зачастую являются единственными источниками информации, доступными малоимущим слоям населения.

Решить существующую проблему, как считают авторы обращения, можно путем освобождения от налогов или снижения ставок налогообложения на деятельность средств массовой информации, обеспечивающих тематическое социально значимое наполнение. Кроме того, по мнению депутатов, необходимо разработать единую государственную программу поддержки СМИ, в том числе связанных с образованием, наукой и культурой, предусмотрев при этом льготы по их налогообложению.

Напомним, что по данным управления Роскомнадзора по РСО-Алания, на территории республики в настоящее время зарегистрировано около 100 государственных, муниципальных, ведомственных и частных периодических изданий. Многие независимые газеты в регионе из-за отсутствия денежных средств уже закрылись. Муниципальные районы финансируют подведомственные газеты только на 40−50%. По этой причине редакции имеют значительные долги перед типографией и коммунальными службами.