Законопроект об ограничении курения электронных сигарет внесен в Госдуму
Москва, 28 апреля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях оборота электронных систем доставки никотина (ЭСДН) внесли в Госдуму члены Совфеда Валерий Рязанский и Игорь Чернышев, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля. Так, устанавливается запрет на продажу ЭСДН несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс использования ЭСДН.
Одновременно запрещается использование товарного знака, элементов дизайна, служащих для индивидуализации табачных изделий или аксессуаров для курения табака при производстве электронных сигарет.
Также отмечается потенциальное вмешательство ЭСДН в меры проводимой политики по созданию бездымной среды, поэтому определяется перечень мест, где курение электронных сигарет ограничено: на территориях и в помещениях образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и органов по делам молодежи, на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания услуг в области физической культуры и спорта. Курение электронных сигарет запрещается на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на детских площадках, на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.
В связи с тем, что на данный момент не существует регулирования оборота ЭСДН, они могут представляют интерес для недобросовестных производителей, распространителей и продавцов, которые не контролируют качество выпускаемой продукции и могут распространять свою продукцию среди несовершеннолетних, отмечают авторы. Исходя из этого, необходимо установить общие требования к ЭСДН, которые позволят отличать продукцию, соблюдающую требования законодательства, от некачественной продукции. «Принятие данного законопроекта позволит создать общие правила оборота ЭСДН, предотвратит распространение среди несовершеннолетних и устранит противоречащую правоприменительную практику», — рассуждают сенаторы.