Анкара, 28 апреля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Министр Турции по делам ЕС Волкан Бозкыр заявил 28 апреля, что действия по приведению законодательства страны в соответствие с критериями Европейского союза по либерализации визового режима будут завершены 2 мая, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР Когда, наконец, отменят визы?!

Бозкыр также отметил местным СМИ, что, по его расчетам, Комиссия ЕС должна рекомендовать отмену виз для граждан Турции, направляющихся в ЕС, в докладе, который будет озвучен на следующей неделе.

В обмен на вывоз мигрантов и беженцев с территории ЕС обратно в Турцию Анкара получает финансовую помощь, а также возможность скорейшего проведения переговоров по вступлению страны в блок.