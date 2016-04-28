Киев, 28 апреля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины сообщает о безосновательных задержаниях граждан Украины российской стороной на границе между странами и рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию. Об этом 28 апреля говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Доктор Айболит». Реж. Давид Черкасский. 1984. СССР Не ходите дети в Африку гулять!

В заявлении отмечается, что в последнее время «участились случаи безосновательного задержания украинцев на территории Российской Федерации, негуманного отношения со стороны российских правоохранительных органов, их несовместимого с человеческим достоинством поведении, применении недопустимых методов физического и психологического воздействия, в том числе — пыток».

При этом МИД Украины заявляет, что «фиксирует многочисленные случаи задержания/ареста граждан Украины российскими правоохранителями, среди личных вещей которых якобы обнаружены посторонние предметы, в т.ч. наркотические вещества, «подброшенные» третьими лицами во время их въезда или пребывания на территории РФ».

По данным украинского МИД, «среди российских силовиков распространена практика вовлечения граждан Украины в преступную деятельность по незаконной перевозке наркотических веществ, в том числе — в Российской Федерации, путем предоставления предложений о трудоустройстве экспедиторами для доставки товара в страны ближнего зарубежья».

Также украинское внешнеполитическое ведомство обвиняет силовые структуры РФ в том, что они скрывают от дипломатических и консульских учреждений Украины в РФ факты задержания граждан Украины.

«В этом контексте Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины при планировании поездок в Российской Федерации реально оценивать существующие риски и существующие угрозы и тщательно взвешивать необходимость в осуществлении таких путешествий», — подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года СБУ обвинила ФСБ России в массовой вербовке граждан Украины с 2015 года. По словам начальника управления СБУ в Луганской области Олега Козловского, ФСБ развернула «активную вербовочную работу среди населения, в том числе на контролируемой украинской властью территории». Он уточнил, что «чаще всего объектами вербовки становятся люди, выезжающие по делам в Россию или Крым, при этом российские силовики используют шантаж для того, чтобы склонить украинских граждан к негласному сотрудничеству в интересах России». «Известно немало случаев, когда российские спецслужбы вербуют молодых привлекательных девушек специально для того, чтоб в дальнейшем заставить их выведывать секретную информацию через налаживание близких отношений», — рассказал Козловский.