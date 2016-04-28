Вильнюс, 28 апреля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Пограничники Вильнюсского отряда на Кенской заставе сегодня, 28 апреля, организовали тактические учения, во время которых из транзитного поезда силой будут высаживать граждан иностранного государства, не выполняющих указания литовских должностных лиц, сообщили ИА REGNUM в Службе охраны государственной границы Литвы.

Цитата из к/ф «Фантомас разбушевался». Реж. Андре Юнебель. 1965. Франция — Италия Тревога!

По легенде, на въехавшем в Литву транзитном поезде в Калининградскую область будет ехать военная команда иностранного государства, в которой будут лица, разыскиваемые правоохранительными органами Литвы. Во время пограничной проверки на Кенском пункте контроля в поезде возникнут беспорядки — некоторые пассажиры будут вести себя агрессивно, провоцировать, не будут соблюдать указания литовских пограничников. Во время имитируемого инцидента часть иностранцев своевольно покинет вагон и попытается убежать вглубь Литвы.

Во время учений будет использован вертолет Службы охраны государственной границы, экипаж которого с воздуха будет искать беглецов и координировать действия наземных сил.

Вместе с пограничниками в учениях примут участие сотрудники полиции Вильнюсского округа и Службы общественной безопасности, представители Центра контроля над движением при Литовской армии, работники Консульского департамента Министерства иностранных дел.

Во время таких учений пограничники будут совершенствовать тактику преследования и задержания, будут учиться оперативно руководить караульными при организации предотвращения нарушения схемы калининградского транзита, искать нарушителей, преследовать и задерживать их, согласовывать действий учреждений во время процедуры возвращения военной команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года, после получения информации о возможном перевозе призывников Российской армии через Литву и Калининградскую область в Вильнюсе многочисленные силы Вильнюсской полиции и пограничников окружили железнодорожные вокзалы Вильнюса и Новой Вильни. Выяснилось, что должностные лица Литвы получили информацию о том, что на поезде из России, возможно, перевозят призывников в военные подразделения, дислоцированные в Калининградской области. Часть должностных лиц поспешила на вокзал Новой Вильни, часть — на Вильнюсский вокзал. За поездом, который стоял на Вильнюсском вокзале, следили сотрудники Вильнюсской полиции и пограничники. Состав был проверен, но ничего подозрительного замечено не было, а поезде следовали обычные курсанты.

Отметим, должностные лица Литвы, в том числе и президент Литвы Даля Грибаускайте, регулярно заявляют, что вероятность «нападения России на Литву — очень высока». В связи с этим в Литве было принято решение вернуть обязательный призыв в армию, а литовские власти утверждают, что основная угроза в будущем будет исходить от появления «зелёных человечков» — вооруженных формирований без опознавательных знаков, которые и начнут «оккупацию, как в Крыму». В апреле этого года литовские чиновники заявили, что «российские диверсанты» уже высаживались на побережье Литвы, на Куршской косе, у посёлка Юодкранте.

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