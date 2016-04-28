Киев, 28 апреля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Из Мариуполя (Донетчина, под контролем ВСУ) в Одессу действительно были переброшены до 300 бойцов полка «Азов», которые примут участие в учениях по обезвреживанию диверсионных групп. Об этом 28 апреля в эфире украинского канала заявил спикер полка «Азов» Андрей Дяченко.

My News24 Боевики «Азова»

«Они туда прибыли для учений по обнаружению и обезвреживанию враждебно-диверсионных, а также террористических групп», — заверил Дяченко.

При этом он признал, что представители «Азова» будут задействованы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Наши бойцы как военнослужащие готовы выполнять приказы любой степени тяжести. Я думаю, что для охраны общественного порядка будут привлекаться силы Нацполиции и местные нацгвардейцы. Наше подразделение, наверное, там для того, если будут какие-то чрезвычайные ситуации, реагирования на них», — рассказал Дяченко.

На вооружении «Азова» находится широкий спектр автоматического оружия и легкая бронетехника.

В свою очередь, советник главы СБУ Юрий Тандит заверил, что украинские спецслужбы внимательно отслеживают ситуацию в Одессе накануне трагических событий на Куликовом поле.

«Усилена оперативная составляющая. Большая группа специалистов выехала туда заранее. Работают по разным направлениям специалисты. Мы в полном контакте с МВД», — сказал Тандит.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отметил, что в случае если во время памятных мероприятий в Одессе появятся вооруженные «провокаторы», силовики сразу же будут стрелять на поражение. В апреле украинская организация «Автомайдан-Одесса» анонсировала проведение на Куликовом поле мероприятия по «военно-патриотическому воспитанию молодежи».