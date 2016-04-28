Ярославль, 28 апреля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля готова предоставить компенсационные места для киосков, не попавших в Схему размещения торговли нестационарных торговых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

27 апреля заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин на заседании комиссии муниципалитета по собственности представил депутатам проект Положения о предоставлении компенсационных мест. Таких площадок может быть выделено 135, и воспользоваться ими смогут предприниматели, имевшие договоры на аренду земли на 1 марта 2015 года, но чьи торговые точки не попали в Схему размещения НТО.

«Эти места будут освобождаться по мере исполнения решений судов по демонтажу незаконно установленных НТО», — пояснил Игорь Блохин.

Кроме того, мэрия предложила продлить срок на приведение внешнего вида объектов торговли в соответствие с требованиями Правил благоустройства до 1 июня 2017 года. Эти предложения были поддержаны комиссией по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Ранее предоставить компенсационные места предпринимателям требовал прокурор Ярославля Алексей Кукин.