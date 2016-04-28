Донецк, 28 апреля, 2016, 12:28 — ИА Регнум. 4 мая глава ДНР Александр Захарченко проведет «прямую линию» с жителями Одессы и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба руководителя ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

я Одесса

Отмечается, что с сегодняшнего дня сбор вопросов принимает информагентство ДАН.

«Одесса — это жемчужина Русской культуры, родина великих музыкантов и писателей, она была такой еще два года назад. Но время радости сменила непроходящая боль. Наступили дни печали. Сейчас гордиться своими традициями и культурой стало почти преступно, безнаказанно же можно сжигать людей, которые борются за свободу и право выбирать путь развития родной земли», — считает Захарченко.

Он рассказал, что ранее жители Одесчины проявили интерес к «прямой линии» с Харьковщиной. «Тогда одесситы прислали много писем. Они хотят ответов. 4 мая я дам им ответы», — заверил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Захарченко провел онлайн-конференцию с жителями Харьковской области.

Вместе с тем в последние дни в Одессе резко обострилась ситуация — в частности, в город для «охраны правопорядка» прибывают боевики «Азова».