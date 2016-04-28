Москва, 28 апреля, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Одобренный Совфедом закон о дальневосточном гектаре будет работать слабо, массовой вырубки лесов не будет, потому что для оформления в собственность лесных участков нужно будет выполнить ряд серьезных условий. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля глава комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Владимир Кашин (КПРФ), комментируя нормы закона о возможности перевода лесных земель, на которых получен участок, в земли другой категории. «Я убежден, что закон этот будет работать очень слабо, и до леса дело не дойдет. Дело в том, что сегодня в той же Амурской области из 1 млн 700 тыс гектар пашни обрабатывают только около миллиона. Земли там предостаточно. Люди выращивают на личных подсобных огородах картофель и овощи, а, к сожалению, китайский картофель даже у пограничников в столовой. Торговая сеть не жалует наш народ, мужики не знают, куда свою продукцию деть», — подчеркнул он.

Иван Шишкин. Бурелом. 1887

В таких условиях нет смысла брать лесные участки, чтобы потом перепрофилировать их под земли иного назначения, считает Кашин. «По большому счету это глупость — где-то в лесу, без дорог, без энергии, давать гектар — кто туда поедет, когда в Центральной России все заброшено — в Рязанской области все деревни стоят полупустые, сегодня 5−7% земли используется, не больше», — сказал он.

В принятой редакции закона существуют механизмы, способные защитить лесные угодья, подчеркивает парламентарий. «В лесу гектар земли дается в аренду, и необходимо его использовать в соответствии с Лесным кодексом и другими законами. Если все лесное законодательство исполняется, то только через 15 лет добросовестного использования, включая лесовосстановление, возможен перевод гектара в другую категорию», — отметил Кашин.

Он рассказал, что в ходе работы над законом в Госдуме представители КПРФ предлагали полностью запретить передачу в собственность гектаров из лесных угодий, в такой редакции эта поправка не прошла, однако перевод земель в собственность из категории лесного фонда все-таки достаточно усложнен. «Никакой массовой вырубки не будет, мы все в наших поправках учли. Лесной план, только под контролем, какие вырубки? Но маячит через 15 лет возможность перевода этого гектара в другие категории земель», — сказал глава комитета.

Совет Федерации одобрил 27 апреля закон о «дальневосточном гектаре». В ходе работы над законом в Госдуме в него были инкорпорированы поправки, поправки, которые разрешают претендовать на бесплатные гектары из земель лесного фонда. В случае получения в собственность лесных земель их получателям, в частности, будет разрешено заготавливать древесину и продавать ее, если из разрешенных видов деятельности ими выбрана «заготовка древесины». Порядок продажи такой древесины будет определяться правительством РФ, следует из закона.