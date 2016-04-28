Москва, 28 апреля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Если бы Россия 30−40 лет назад отказалась от неработающей теории об органическом происхождении нефти, и признала иное, глубинное происхождение нефти, то бензин и солярка стоили бы сейчас не 30−40 рублей, а 3−4 рубля, считает главный геолог ФГУП «Росгеолэкспертиза», доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов. Об этом он заявил 20 апреля, выступая на круглом столе «Сколько в России и мире осталось нефти и газа?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Водород

Владимир Полеванов рассказал, что выдающиеся российские ученые давно разработали и обосновали теорию неорганического происхождения нефти, то есть не зависящее от ракушек и динозавров. Нефть образуется за счет глубинного водорода, образуется все время и сегодня, здесь и сейчас.

Запасы нефтяных месторождений постоянно восполняются. Пример — Грозненское месторождение, на котором трижды нефть выкачивалась до нуля и трижды восстанавливалась.

В сложившихся условиях просто преступно тратить триллионы рублей на поиски углеводородов по канонам органической теории, которые не работают. Пора посмотреть правде в глаза и наконец-то воспользоваться достижениями российских ученых. Весь мир давно постфактум признал теорию о неорганическом происхождении нефти.

Наглядным примером этого являются результаты, которые демонстрируют Венесуэла, вышедшая на первое место в мире по разведанным запасам, обогнав признанного лидера Саудовскую Аравию, или вышедшая на третье место в мире Канада.

Читайте в этом сюжете: «Нефть — возобновляемый источник и она никогда не иссякнет»

Нефть: как не оказаться на обочине прогресса?