Астрахань, 28 апреля, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Астраханской области определены претенденты на участие в предварительном голосовании в Государственную думу Российской Федерации от партии «Единая Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения политического объединения 28 апреля, всего о своем намерении участвовать в праймериз заявили 11 участников.

Dmitry Parshin Одиннадцать

«Примечательно, что участие в предварительном голосовании принимают не только члены партии, но и сторонники, а также беспартийные», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Клыканов.

Среди участников значатся действующие депутаты Государственной думы РФ Леонид Огуль и Роберт Шлегель, действующие депутаты думы Астраханской области Анвер Алмаев, Геннадий Орденов, Иван Максимов. Кроме этого на праймериз заявились и действующий глава Наримановского района Нурлан Кандыков, корреспондент регионального телеканала Алексей Ильин, преподаватель в музыкальной школе Евгений Логунов, руководитель реготделения «Молодой Гвардии» Маргарита Трофимова и генеральный директор оптово-розничной фирмы Анастасия Казакова. Последним документы в организационный комитет подал действующий депутат председатель областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Клыканов.

Теперь каждому участнику предстоит поучаствовать как минимум в двух дебатах.

В Астраханской области избирательный округ полностью совпадает с территорией области, поэтому избиратели региона 22 мая получат лишь один бюллетень. Голосование будет рейтинговым. Галочку можно поставить за неограниченное количество кандидатов.

Напомним, первые дебаты в рамках проведения предварительного партийного голосования по выдвижению кандидатов в Госдуму прошли 2 апреля в селе Началово приволжского района Астраханской области. Из девяти кандидатов, подавших на тот момент документы на участие в праймериз, в них приняли участие пятеро: Анвер Алмаев, Алексей Ильин, Нурлан Кандыков, Иван Максимов и Леонид Огуль. Дебаты были посвящены теме качества повседневной жизни, жилищно-коммунальным услугам, жилью и комфортной городской среды. Сначала кандидаты рассказали о себе, а также ознакомили избирателей со своей предвыборной программой. Затем участники дебатов ответили на вопросы из зала. Жителей региона интересовало то, как кандидаты, в случае своей победы на выборах, планируют решать те или иные проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, избирать новый седьмой созыв депутатов Государственной думы РФ гражданам России предстоит 18 сентября 2016 года. Жители Астраханской области в этот день также проголосуют за новый состав депутатского корпуса областной думы.