Киев, 28 апреля, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева 28 апреля удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры Украины и выдал разрешение на задержание командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Цитата из к/ф «Мимино. Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Выступление в суде

Ранее Витко якобы был вручена повестка о явке в следственный орган 25 апреля, говорится в сообщении. Командующего Черноморским флотом подозревают в том, что в период с 20 февраля по 21 марта 2014 года он совершил ряд преступных действий с целью «изменения границ территории и государственной границы Украины».

По версии Киева, Витко «подталкивал к совершению государственной измены, организовал совершение действий, направленных на повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение», а также спланировал, подготовил и принял непосредственное участие «в ведении агрессивной войны против Украины».

Напомним, Александр Витко ранее заявил, что никаких писем от украинской военной прокуратуры не получал. Он командует Черноморским флотом с 15 апреля 2013 года, а в марте 2014-го Витко принял активное участие в проведении референдума о присоединении Крыма к России. За это он был включен в санкционные списки Евросоюза.