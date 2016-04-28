Ставрополь, 28 апреля, 2016, 12:05 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Кубанские казаки». Реж. Иван Пырьев. 1949. СССР Землепашцы

Казачьи общества Ставропольского края получили возможность арендовать земельные участки городских населённых пунктов без проведения торгов. Соответствующий законопроект одобрен 28 апреля на заседании думы Ставрополья сразу в двух чтениях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поправки в действующий закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» предусматривают предоставление таких возможностей только для казачьих обществ, внесенных в государственный реестр.

Депутаты посчитали, что это будет способствовать сохранению традиционного казачьего уклада жизни, реализации этнографических проектов, а также развитию сельскохозяйственной деятельности.

Таким образом, законодательно уравниваются в правах сельские и городские казачьи общества.