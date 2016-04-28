Казачьи общества Ставрополья получили право аренды земли без торгов
Ставрополь, 28 апреля, 2016, 12:05 — ИА Регнум.
Казачьи общества Ставропольского края получили возможность арендовать земельные участки городских населённых пунктов без проведения торгов. Соответствующий законопроект одобрен 28 апреля на заседании думы Ставрополья сразу в двух чтениях, передает корреспондент ИА REGNUM.
Поправки в действующий закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» предусматривают предоставление таких возможностей только для казачьих обществ, внесенных в государственный реестр.
Депутаты посчитали, что это будет способствовать сохранению традиционного казачьего уклада жизни, реализации этнографических проектов, а также развитию сельскохозяйственной деятельности.
Таким образом, законодательно уравниваются в правах сельские и городские казачьи общества.