Киев, 28 апреля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Киев на смотрины нового руководства Украины приехала ответственная за регион из Вашингтона — помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Программа визита выдалась насыщенной — 26−27 апреля состоялись встречи с президентом Петром Порошенко, министром иностранных дел Павлом Климкиным, смотрины нового премьера Владимира Гройсмана, спикера парламента Андрея Парубия, министра финансов Александра Данилюка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель

Также прошли напряженные разговоры с депутатами парламента Украины.

«Госдеп настаивает на том, что Украина должна внести изменения в Конституцию — с «особым статусов» для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, провести на оккупированных территориях выборы в ближайшее время и обеспечить амнистию боевикам. Минские соглашения необходимо имплементировать до конца 2016 года, альтернативы им нет. Хотя «Минск» и плохой, но Украина как государство на него согласилась», — так передала слова Виктории Нуланд на встрече с депутатами представитель «Самопомощи» Виктория Войцицкая. По ее словам, от Нуланд прозвучало требование провести выборы в Донбассе до июля.

Впрочем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман наличие таких конкретных сроков опровергает.

«Я встречался с госпожой Викторией Нуланд, таких категорических заявлений не было. Мы проговорили вопросы проведения реформ в стране, макрофинансовой поддержки от США, было еще раз подтверждено госпожой Нуланд то, что США поддерживают Украину и готовы помогать, в том числе и финансово. Мы проговорили ситуацию на Донбассе и необходимость урегулирования этой ситуации, но конкретных вещей и конкретных сроков на моей встрече с госпожой Нуланд не было… Мы должны, безусловно, определиться относительно дальнейшей имплементации Минских договоренностей, но я всегда говорил: мы, со стороны Украины, Минские договоренности выполняем. Сейчас стоит вопрос по России, они должны забрать оттуда своих военных, они должны забрать своих наемников, свое оружие из Донбасса, с украинского Донбасса. И тогда мы должны восстановить там нормальную спокойную жизнь, поскольку люди там сегодня страдают от того, что там происходит», — сказал Гройсман.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Павел Ризаненко также говорит — никаких ультиматумов от Нуланд не прозвучало.

«Несколько раз было корректно сказано: выполнение Минских соглашений, решение проблемы Донбасса зависят исключительно от вас. Мы на вас не давим. Было сказано: в этом году или Минские соглашения будут выполнены до конца этого года, или, скорее всего, они не будут выполнены вообще — причем это было сказано в порядке обмена мнениями», — сказал Ризаненко.

Сама Виктория Нуланд на брифинге для журналистов предпочла тоже не говорить о сроках проведения выборов в Донбассе. Но Вашингтон настаивает — их проведение принципиально.

«Мы не называли никаких конкретных дат относительно того, когда должны состояться выборы. Мы совершенно четко дали понять, что для выполнения требования проведения выборов в соответствии с Минскими договоренностями нужно обеспечить мирные условия, безопасность, что ОБСЕ должна иметь соответствующий доступ и должны быть условия для кандидатов выдвинуть свои кандидатуры и агитировать за себя, общаться с избирателями. Это прописано в Минских договоренностях, это является логичным требованием для любой страны», — рассказала Нуланд прессе в американском посольстве.

Но, видимо, убедить украинских политиков в необходимости выполнить свою часть минских соглашений у Нуланд не получилось. Они то ли не хотят, то ли не могут гарантировать принятия сложных решений. Потому Нуланд проанонсировала возможные приезд тяжелой артиллерии на Украину — Госсекретаря США Джона Керри.

«Госсекретарь Керри уже около года здесь не был, каждый раз спрашивает у меня, почему я езжу, а он нет. Он заинтересован в том, чтобы приехать, и, наверное, приедет этой весной», — сказала Нуланд.

Впрочем, во время общения с журналистами она подчеркнула — уезжает с Украины с позитивным впечатлением от новой украинской власти и реформ.

«2016 год должен стать годом, когда украинские реформы станут необратимыми. Впереди много сложной работы. Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ. Украине нужен новый генеральный прокурор. Украина должна продолжить реформу судоустройства. Нужно коррупцию искоренять самым решительным образом. Настало время закрыть некоторых из тех, кто столь длительное время воровал у народа», — сказала представитель Госдепа.

Однако, кого именно нужно «закрыть», Нуланд не сказала. Как и не прокомментировала возможное назначение генпрокурором главы фракции «Блока Петра Порошенко» Юрия Луценко.

Также она отметила, что США намерены усилить свою роль в минском процессе, и после европейского турне Барака Обама Вашингтон активизирует участие в нормандском процессе. Хотя официально США вообще не участвуют в нем.

«Одно из решений… состоит в том, что Соединенные Штаты активизируют свои собственные дипломатические усилия в координации с нормандской группой, нормандским форматом с дипломатическими усилиями Германии и Франции для достижения имплементации Минских договоренностей. Это потребует восстановления безопасности и обеспечения полного доступа по всему Донбассу, возвращения всех заложников и подготовку к настоящим украинским выборам на Донбассе, соответствующим международным стандартам и Конституции Украины», — отметила помощник Госсекретаря США.

В то же время она успокоила украинских политиков и экспертов, которые боятся возможного снятия санкций с России летом 2016 или в начале 2017 года.

«Мы остаемся на позиции того, что санкции, введенные из-за вопроса Крыма, будут продолжать оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. И в этом контексте я хочу повторить, что мы возмущены этим ужасным решением запретить крымско-татарский Меджлис, что лишает народ его исторической формы представительной демократии», — сказала Нуланд.

Нынешний визит Нуланд в Киев — это лишь одно из звеньев в общей цепи дипломатических сигналов Киеву: время «партии войны» уже прошло. Такое мнение в комментарии ИА REGNUM высказал политический эксперт Сергей Слободчук.

«Визит Нуланд — это повышение акций «партии мира» и переговорщиков с Россией… Требование Нуланд, чтобы администрация Порошенко и Верховная рада выполняли Минские соглашения, следует рассматривать в связке с недавним заявлением Жан-Марка Эро, министра иностранных дел Франции. Неделей раньше, 20 апреля, Эро во время визита в Москву заявил официальную позицию Франции — потребовал от Украины и России выполнять пункты Минска-2, а также поставил сроки — до конца первого полугодия. Если США и Франция не ведут двойную игру, а ставка на мирное урегулирование — это консолидированная позиция Запада, если администрация США всерьез нацелена сдвинуть Минские соглашения с мертвой точки — это неминуемо отразится на расстановке сил внутри Украины. И тогда перегруппировка игроков в украинской политике становится неизбежной. Такой поворот со стороны Запада серьезно подкосит позиции условной «партии войны». И тогда в ближайшие дни мы увидим, как украинские политики массово побегут с «военного» корабля. И, переобуваясь на ходу, начнут соревноваться в том, кто из них является большим миротворцем. Поэтому мы в ближайшее время увидим, как вчерашние «полководцы без полков» будут конкурировать с политиками, традиционно выступающими за мирное урегулирование на Донбассе», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что и Петр Порошенко выиграл президентские выборы в мае 2014 года в первую очередь потому, что выступал в имидже «политика мира».

«Соответственно, резко возникает запрос на механизм воплощения в жизнь Минских соглашений — и тогда перед администрацией Порошенко возникает дилемма: разрабатывать свой авторский механизм — а к такому варианту никто не готовился — либо брать за основу так называемый «план Медведчука». А еще ставка на мирное урегулирование — это активизация переговоров с Кремлем. Соответственно, усиливаются позиции таких людей, которые выступают от имени Украины и в то же время нормально воспринимаются в Кремле» — сказал Слободчук.

Другие эксперты, мнения которых приводят украинские СМИ, в целом согласны, что главная цель визита Нуланд — активизировать выполнение Украиной своей части «Минских соглашений». В частности, своим визитом Нуланд дала понять, что если украинская власть не будет выполнять Минские соглашения, США перестанут поддерживать Украину, считает политолог Вадим Карасев.

Однако «партия войны» складывать руки не собирается. В частности, народный депутат и бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош уже призвал Киев выйти из формата Минских переговоров и начать оборону вместе с рядом других государств.

По его мнению, «предлагаемые изменения в Конституцию — это не компромисс, а капитуляция перед врагом, потому что Россия требовала этого от нас с самого начала».

«Мы настаиваем на выходе из формата Минских переговоров и начале качественно нового международного сотрудничества по совместной обороне от страны-агрессора, привлекая к этому процессу Польшу, страны Балтии, Румынию, Турцию», — отметил Ярош.