Тирасполь, 28 апреля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Приднестровье обеспокоено переброской США на авиабазу в Румынию двух многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Об этом было заявлено на совещании президента ПМР Евгения Шевчука с сопредседателем Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олегом Беляковым, передает корреспондент ИА REGNUM. В рамках совещания речь шла и о концентрации дополнительных войск Украины, которая отмечена в Одесской области.

wanhuajing.com F-22 Raptor

«Ситуация вокруг республики и в Зоне безопасности действительно становится достаточно сложной. Приднестровская сторона предпринимает все меры для сохранения стабильности в рамках зоны своей ответственности. В целом все миротворческие структуры работают достаточно стабильно в этом направлении. Вся миротворческая составляющая в лице подразделений, комендатур, соответствующих постов работает на обеспечение мира и безопасности на нашей земле», — сказал по итогам совещания сопредседатель ОКК.

Напомним, ранее США перебросили из Великобритании в Румынию два истребителя F-22 Raptor. Военные самолеты прибыли на базу военно-воздушных сил имени Михаила Когэлничану на Черном море.

Заявленной целью операции является «предоставление военной поддержки восточноевропейским союзникам НАТО, которым грозит агрессия со стороны России». Президент США Барак Обама ранее пообещал укрепить оборону восточноевропейских членов НАТО, которые испугались присоединения Россией Крыма.